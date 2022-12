"Travessia": novela alcança pior Ibope da história em noite de Natal

A novela "Travessia", escrita por Gloria Perez, alcançou um recorde negativo no último sábado, 24, véspera de Natal. De acordo com dados do site "NaTelinha", obtidos por fontes do mercado, a produção alcançou apenas 14,7 pontos de audiência, abaixo de índices já negativos de tramas como "Um Lugar ao Sol" e "O Sétimo Guardião".

As emissoras historicamente observam a audiência cair em noites de comemorações, como o Natal. Antes de "Travessia" (14,7 pontos), isso ocorreu em novelas como "Um Lugar ao Sol" (15,4 pontos) e "O Sétimo Guardião" (15,2 pontos).

No mesmo dia, "Mar do Sertão", novela das 18 horas, também teve a pior audiência desde sua estreia, no mês de agosto, alcançando 14,5. Já a novela das sete, "Cara e Coragem" também registrou 15,6, pontos de audiência, o pior desempenho até aqui.

Substituta do sucesso de audiência "Pantanal", "Travessia" conta comdireção artística de Mauro Mendonça Filho, além de ser escrita por Glória Perez. Nela, os protagonistas Brisa (Mariah Yohana/Lucy Alves) e Ari (João Bravo/Chay Suede) cresceram juntos no interior do Maranhão.

