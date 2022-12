Travessia: que horas começa hoje (19/12), resumo e onde assistir

A Rede Globo exibe hoje, segunda-feira, 19 de dezembro (19/12), o 62º capítulo da novela Travessia, produção que substitui Pantanal. Com cerca de 150 capítulos, a trama escrita por Glória Perez e sob a direção artística de Mauro Mendonça Filho, reúne nomes consagrados nas telinhas, mas também conta com rostos novos, como o da Ex-BBB e influenciadora Jade Picon.



Conhecida por abordar temas desafiadores na sociedade, o novo folhetim da autora trará o impacto da tecnologia na vida das pessoas, além de uma série de dramas humanos que acontecem no cotidiano: encontros, desencontros, amores e decepções.



CONHEÇA o enredo, elenco e personagens de Travessia, nova novela das 9 da Globo



Travessia: que horas começa hoje (19/12) e horário

A novela Travessia é exibida na TV aberta pela Rede Globo. Hoje, segunda, 19 de dezembro (19/12) a transmissão começa às 21 horas e 20 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional.

Para assistir a telenovela de forma online, é necessário acessar o serviço de streaming da emissora, o Globoplay. Após realizar o cadastro na plataforma, os usuários podem ver a programação ao vivo sem custo algum, ou seja, de forma gratuita.

Travessia: resumo do 62º capítulo da novela

De acordo com a sinopse disponibilizada pela Rede Globo, Helô avisa a Brisa que Oto pode ser preso. Laís e Monteiro desabafam com Joel, dizendo que Theo não deixa o computador. Chiara e Ari seguem Guerra para observar a moça com quem o empresário vai se encontrar.

Silene consegue sensibilizar Guerra. Guida convida Sara para entrar em sua casa, ao observar a moça perguntando a Moretti por Débora. Guida dá o telefone de Leonor para Sara.

Guerra avisa a Ari que precisará da ajuda do arquiteto para defender a aquisição dos casarões. Cidália critica Guerra por ter dado dinheiro a Silene. Moretti diz a Sara que o filho que Débora esperava não era dele.

Sara mostra a Dante a mensagem que Débora mandou a Moretti, na época da gravidez. Helô avisa a Stenio da possibilidade de o juiz querer resgatar o inquérito de Brisa. Ari e Brisa estão diante do juiz para a audiência.

