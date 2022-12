Larissa Manoela e André Luiz ficam noivos

A atriz Larissa Manoela e o namorado, o ator André Luiz, resolveram dar um passo a mais na relação e ficaram noivos. Informação foi dada pela própria global, que fez uma publicação nas suas redes sociais neste domingo, 18, para contar a novidade aos seus seguidores.

"NOIVOS. A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Pra vida toda!", escreveu a atriz legendando uma foto. Na imagem, ela está abraçada com André, que aparece com uma aliança no dedo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O post recebeu comentários de fãs, admiradores e amigos da artista. "Ahhhhh que Deus abençoeeee muito casal!!!, escreveu na postagem a também atriz Camila Queiroz.

Larissa e André assumiram o relacionamento em julho deste ano. O noivado foi oficializado em Fernando de Noronha, onde o casal passa férias.

Sobre o assunto Juliette, Duda Beat, Rafa Kalimann e globais se reúnem em amigo secreto

Anitta apresenta hit "Envolver" no Amazon Music Live nesta sexta, 16

Felipe Titto doa R$ 300 a ambulantes em semáforo: "solidariedade"

Tags