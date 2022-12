Felipe Titto doa R$ 300 a ambulantes em semáforo: "solidariedade"

Felipe Titto, 36 anos, registrou no seu stories do Instagram desta quinta-feira, 15, um momento de parada em um semáforo da cidade de São Paulo e doa R$300 para ambulantes. No vídeo, ele explica que já conhece as pessoas que aparecem e incentiva atos de solidariedade.

O ator, gravando vídeo para sua rede social, filma as pessoas que estão como vendedores no semáforo: “Olha a cara deles quando vêm e vêem que sou eu. Hoje vocês estão em vários!”. Titto, então, deseja feliz Natal aos ambulantes e retira três notas de R$100 de seu carro.

“Feliz Natal, molecada! Na próxima, não é só pegar o dinheiro. Tem que limpar meu vidro, seus danados!", brincou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seguida, o ator explica que já conhecia as pessoas a quem fez a doação: "Eu conheço a molecada de sempre, toda vez trombo com eles aqui no farol e, vira e mexe, fortaleço eles”.

"Não tem dinheiro para dar? Deixa um pacote de bolachas, um moletom ou um boné. Aproveita que neste final de ano o espírito de solidariedade bate mais forte e começa a se inspirar para fazer isso para o ano que vem inteiro", Titto finaliza o vídeo incentivando a doação durante este final de ano.

Infração de trânsito

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, usar o celular enquanto dirige aumenta em 400% o risco de acidentes.

Mesmo que o veículo esteja parado durante o sinal vermelho, o motorista é proibido por lei de utilizar o telefone ao volante. Essa é a terceira maior causa de mortes no trânsito no País e está atrás apenas do uso de substâncias químicas e do excesso de velocidade, segundo levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet).

A atitude do ator Felipe Titto, de usar suas redes sociais enquanto dirige um carro, além de oferecer riscos para acidentes de trânsito, também se configura como infração gravíssima pelo artigo 252-V do Código de Trânsito Brasileiro (CBT).



Sobre o assunto Apresentador Felipe Titto tenta impedir abandono de cachorro e acaba detido por desacato

Felipe Titto surpreende a mãe com um apartamento de presente de Natal e ela se emociona; veja o vídeo

Ator Felipe Titto é mordido pelo próprio cachorro e leva 15 pontos: "A intenção dele foi me proteger"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags