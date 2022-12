Pé-Frio, Fábio Porchat volta ao Brasil após vitória de Camarões

O humorista Fábio Porchat, de 39 anos, viralizou nas redes sociais na última semana após se assumir “pé-frio” em jogos do Brasil e apostar que não causaria a derrota da seleção para o Catar por assistir o jogo no estádio. Após os memes, o artista declarou nas redes sociais que já está no Brasil para tranquilizar os torcedores.

No último jogo do Brasil, contra o Catar, que aconteceu nesta sexta-feira, 2, Fábio Porchat esteve presente no estádio da partida. O que o humorista e ator não acreditava é que a seleção brasileira poderia perder para os camaroneses.

No podcast “Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes no último dia 30, Porchat disse que é pé-frio e que viu as duas derrotas mais recentes do Brasil na Copa. No entanto, iria assistir à seleção contra Camarões porque não haveria como perder nessa partida. O vídeo do momento dessa fala foi compartilhado pelo próprio ator e viralizou nas redes sociais.

De volta ao Brasil

Fábio Porchat, no entanto, aliviou os torcedores da seleção Brasileira em suas redes sociais anunciando neste domingo, 4, que já retornou ao Brasil.

“Brasil, cheguei! Está tudo certo, não estou mais no Catar. Amanhã tem o jogo do Brasil contra a Coreia e vou assistir pela televisão. Respirem aliviados, estou de volta! Se o Brasil for para a final, existe a possibilidade de eu ir para a final, mas isso a gente discute lá na frente!", declarou nos stories de seu Instagram.

