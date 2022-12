Com volta de Neymar, Brasil encara Coreia do Sul nas oitavas da Copa do Mundo

A seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul, nesta segunda-feira, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. A partida está marcada para iniciar às 16 horas (de Brasília), no Estádio 974, em Doha.

O Brasil é favorito diante dos asiáticos, não só por ter feito uma primeira fase mais sólida, mas também porque voltará a jogar com o time titular, que mostrou segurança defensiva e um ataque com muitas opções, apesar de ter marcado apenas três gols — teve muitas oportunidades criadas, no entanto.

A Coreia do Sul aposta nas transições rápidas em contra-ataques, mas tem um elenco bem desgastado, já que atuou na última sexta-feira, 2, contra Portugal, no jogo que garantiu classificação para as oitavas de final, com o time titular, enquanto Tite conseguiu poupar os titulares do Brasil.

A grande maioria dos titulares da seleção brasileira vai completar uma semana de descanso nesta terça — Raphinha e Marquinhos entraram contra Camarões. Além disso, Tite terá de volta peças importantes, como o lateral-direito Danilo e o meia-atacante Neymar. Os dois saíram machucados contra a Sérvia, na estreia pela Copa.

Neymar recuperou-se de lesão no tornozelo direito e no treino de ontem foi visto em campo, fazendo algumas movimentação e treinando chutes a gol. O técnico do Brasil confirmou que o camisa 10 enfrenta a contra a Coreia do Sul, mas não mencionou se na condição de titular, embora seja o mais provável.

Danilo superou a contusão no tornozelo esquerdo e será reconduzido à onzena que inicia a partida, porém, provavelmente atuará do lado esquerdo. Sem Alex Sandro, que ainda se recupera de lesão no quadril, e Alex Teles, que está fora da Copa por contusão no joelho direito, Tite terá que improvisar no setor e deu a dica. "Se vasculhar quem jogou ali nos seus clubes vai matar a charada”, disse.

Isso implica em mudança na lateral-direita. Éder Militão pode atuar por esse lado, como fez contra a Suíça, ou Daniel Alves será mantido.

Em caso de empate no tempo normal, o jogo terá uma prorrogação de 30 minutos. Se o empate persistir, o classificado sairá da disputa de pênaltis. Desde a Copa de 1990 que o Brasil não é eliminado nas oitavas de final.

Ficha Técnica

Brasil

4-3-3

Alisson; Éder Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Paquetá, Neymar (Rodrygo); Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr. Téc: Tite

Coreia do Sul

4-3-3

Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Min-jae Kim, Young-gwon Kim, Jin-su Kim; Woo-Young Jung, In-beom Hwang, Woo-Yeong Jeong; Hee-chan Hwang, Gue-Sung Cho, Heung-min Son. Téc: Paulo Bento

Local: Estádio 974, em Doha-QAT

Data: 4/12/2022

Horário: 16 horas

Árbitro: Clement Turpin-FRA

Assistentes: Nicolas Dano-FRA e Cyril Gringore-FRA

VAR: Jérôme Brisard-FRA

Transmissão: TV Globo, SporTV, FIFA+, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010



