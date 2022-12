Uma Suíça destemida ameaça tirar Cristiano Ronaldo e companhia da Copa do Mundo

Uma Suíça com fome de vitórias e destemida enfrentará Portugal nesta terça-feira às 22h locais (16h de Brasília) no último jogo das oitavas de final do Mundial do Catar-2022, que pode ser o último em uma Copa do Mundo para Cristiano Ronaldo que começa a ser questionado até mesmo em seu país.

Com quase 38 anos (que fará em fevereiro) e sem equipe no recomeço das competições, depois de ter aceitado deixar o Manchester United, Ronaldo é cada vez menos decisivo, mas continua a condicionar o jogo da seleção portuguesa.

Algo impensável até há pouco, em Portugal há cada vez mais vozes exigindo que Cristiano Ronaldo deixe o time titular e que o ataque seja formado por jogadores jovens, velozes e de grande qualidade como Rafael Leão e João Félix.

O diário A Bola, um dos dois principais jornais esportivos portugueses, fez uma pesquisa e o resultado não deixa margem para dúvidas: 70% querem que Ronaldo perca a titularidade.

Nos três jogos da primeira fase, Ronaldo só conseguiu marcar um gol e de pênalti (na vitória por 3 a 2 sobre Gana na primeira rodada), embora seus companheiros, pelo menos publicamente, defendam seu capitão: "Está em uma forma extraordinária", disse há dias Ruben Neves, sem se mostrar preocupado com a falta de tempo de minutos de atacante nesta temporada.

No entanto, parece pouco provável que o treinador Fernando Santos, também criticado no seu país por seu conservadorismo e pelo jogo defensivo, deixe Ronaldo no banco naquele que poderá ser o seu último grande jogo em nível internacional, com o risco de ativar uma bomba que explodiria tudo ao redor, assim como fez seu colega do United, Erik ten Hag.

Depois da derrota sem consequências contra a Coreia do Sul (2-1) com um time reserva, Santos deverá contar com o mesmo time que iniciou o jogo contra o Uruguai, tendo como única alteração a saída do lesionado Nuno Mendes para a entrada de Raphaël Guerreiro, e com João Félix acompanhando Ronaldo no ataque.

Diante da seleção portuguesa estará uma equipe suíça que tem sido presença regular nas fases finais (das últimas 10 grandes competições só ficou de fora na Euro-2012), mas exceto na última Eurocopa, onde chegou às quartas de final quando perdeu para a Espanha nos pênaltis, nunca passou das oitavas.

E a geração de ouro da 'Nati', liderada por Xherdan Shaqiri, Granit Shaka, Ricardo Rodríguez, Fabian Shär e Yann Sommer, não terá muitas outras oportunidades de levar a sua equipe à luta por algum título.

A essa geração juntaram-se nos últimos anos jogadores mais jovens que parecem ter chegado a esta Copa em plena maturidade, como Djibil Saw, Manuel Akanji, Rubén Vargas e Breel Embolo.

A Suíça já mostrou há um ano que é uma equipe complicada de enfrentar, capaz de eliminar a França nas oitavas de final nos pênaltis, antes de cair para a Espanha nas quartas, também nas penalidades.

As duas seleções também se enfrentaram recentemente, na Liga das Nações, com uma vitória para cada lado: Portugal 4 a 0 em Lisboa e Suíça 1 a 0 em Genebra no dia 12 de junho.

A Suíça venceu por 3 a 2 na última partida da fase de grupos a Sérvia, seleção que obrigou Portugal a disputar a repescagem para ir ao Catar. Cristiano Ronaldo sabe que não será um duelo fácil.

