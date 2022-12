Padre Fábio de Melo solta palavrão durante Domingão com Huck; assista

O programa Domingão com Huck, que foi exibido neste domingo , 27, na Globo, teve grande repercussão nas redes sociais após o padre Fábio de Melo questionar uma convidada com um palavrão durante um quadro.

A convidada contava uma história de que tinha caído em uma fossa com suas amigas. Entretanto, a dicção da moça fez com que o padre trocasse fossa por 'fod*', divertindo não só quem estava no palco do programa, mas os telespectadores e internautas.

“Não, caiu na fossa, o que é isso, padre? Padre, que pensamento é esse?”, perguntou Luciano Huck. A mãe do humorista Paulo Gustavo, Déia Lúcia, também brincou com a situação. "Não estou falando?! Tira ele do programa”, disse.

“ caiu na fod@ ?” - Padre Fábio no #Domingão pic.twitter.com/ktOdQz42Ph — Brenno De Moura na COPA (@mbrenno_) November 27, 2022

Luciano Huck desmente rumores sobre saída da Globo

Em setembro passado, o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde É Sua”, afirmou que Luciano Huck sairia da TV Globo em 2025, após o fim de seu contrato. Mas o apresentador desmentiu as informações nesta sexta-feira, 2.

Ele disse ao portal Metrópoles que tudo “é fofoca pura”. De acordo com Luciano Huck, o boato é “leviano e irresponsável”.

A emissora também se pronunciou sobre os rumores que percorreram a internet nos últimos dias. Em resposta a alguns portais de notícia, a TV Globo reforçou que não há nenhum diálogo ocorrendo sobre a possibilidade de saída do apresentador do “Domingão com Huck”.

