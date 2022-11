Pabllo Vittar agita as redes sociais após tweet: "status: namorando"

Fãs especulam que o namorado seja o cantor Pedro Sampaio, com quem Pabllo lançou recentemente o single "Sal"

Nesta segunda-feira, 21, a cantora Pabllo Vittar gerou repercussão nas redes sociais ao publicar um tweet afirmando que estava namorando. “STATUS: namorando”. A artista não mencionou nomes, mas os fãs especulam que seja o DJ e cantor Pedro Sampaio, que recentemente lançou o feat “Sal” junto de Pabllo.

As especulações começaram antes mesmo do tweet da cantora, quando os artistas estavam sendo vistos juntos nas últimas semanas em um clima de intimidade nas praias do Rio de Janeiro, local onde gravaram o videoclipe de “Sal”. Alguns internautas também sugeriram que o post de Pabllo possa ser uma estratégia para divulgar algum novo trabalho.

Confira o clipe de "Sal", parceria de Pabllo Vittar com Pedro Sampaio:

Sobre o assunto Thalita Carauta e Rodrigo Sant'anna rompem amizade de 20 anos

Sapiossexualidade: entenda a expressão sexual usada por Bela Gil

Gisele Bündchen inicia romance após divórcio com Tom Brady

Koo: conheça a rede social que viralizou após boato de fim do Twitter

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags