Sapiossexualidade: entenda a expressão sexual usada por Bela Gil

A apresentadora Bela Gil, de 34 anos, revelou ser sapiossexual durante sua participação no programa "Mil e uma tretas", do YouTube

A apresentadora Bela Gil se declarou sapiossexual durante uma entrevista ao programa "Mil e uma tretas" no YouTube, afirmando que só se atrai por pessoas inteligentes. A psicóloga Lívia Aires, especialista em psicologia sexual, explica o significado do termo.

"O sapiossexual é uma denominação dentro de um espectro maior da assexualidade que é uma forma de expressão sexual, no qual o sujeito sente atração sexual por alguém que seja intelectualmente desenvolvido. As questões físicas ficam para segundo ou terceiro plano. Em primeiro lugar está a inteligência como um fator que desperta a atração física e afetiva. De acordo com um estudo realizado em 2018 na Austrália, apenas 8% da população, se diz sapiossexual. O sapiossexual pode ter afinidade afetiva, ou seja, romântica, mas não sentir atração física, por isso está dentro do espectro do assexual", declara.

Durante o programa, Bela Gil declarou: "Minha autoestima e esse senso de beleza estão muito relacionados ao intelecto. Eu sou sapiossexual, eu me atraio por pessoas inteligentes, não necessariamente bonitas. Então eu não acho que eu tenho que ser hiper, ultra, megabonita. Então, assim... Para que eu vou botar silicone, entendeu? Deixa eu ler um livro porque vai funcionar muito mais".

Ela ainda falou sobre o casamento aberto. De acordo com a apresentadora, a proposta partiu dela após ter reparado que o marido tinha mais desejo de fazer sexo do que ela.



"JP é esse homem, com essa vontade, assim... Sabe? E aí... Não batia. 'Cara, você quer muito (fazer sexo) e eu não quero nada. O que a gente vai fazer?'. Eu ficava (tendo diálogo) mas a pressão de não ser a mulher, a esposa... Eu falei (que se ele quisesse, ele poderia procurar sexo fora do casamento). Mas isso eu sempre falei (risos). Não era uma questão, mas era para me defender. Nesse caso específico era para me defender. Porque seria uma violência (eu fazer). Para mim (não fazer sexo naquele momento, após o puerpério). Eu achava que, se ele aliviasse essa vontade fora, ele não ia cobrar de mim. Então, eu ia ficar 'de boa'", explicou.

