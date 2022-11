Casamento de Débora Falabella e Fernando Fraiha reúne famosos

Neste final de semana, a atriz Débora Falabella, 43 anos, se casou com o diretor Fernando Fraiha. Nas redes sociais, o casal compartilhou alguns registros feitos pelos convidados da cerimônia, que reuniu familiares e amigos na Casa de Francisca, localizada no Palacete Tereza Toledo de Lara, no Centro de São Paulo.

"Hoje ainda estou relembrando a noite meteórica de ontem, como o amor verdadeiro nos arrebata! A junção de Deb com Fernando e as declarações tão sinceramente lindas colocadas de forma tão inteligente provocou o transbordamento de amor para todos os envolvidos. Chorei, vibrei… Quantos encontros especiais, quanta conversa boa, que delícia poder dançar até cansar. Felicidades para toda família de Débora e Fernando. Foi muito emocionante, inesquecível", escreveu a atriz Mariana Ximenes em publicação no Instagram.

Nesta segunda-feira, 21, a revista Vogue informou que o imóvel da cerimônia foi tombado como patrimônio histórico da prefeitura de São Paulo e inaugurado em 2017, após algumas reformas. Débora e Fernando escolheram o local que cultiva uma curadoria voltada ao comprometimento artístico e à diversidade musical.

Além de Mariana Ximenes, Andreia Horta, Adriana Esteves e Bianca Comparato também compareceram à cerimônia. "O maravilhoso casamento da grande amiga onde dancei tanto que a sandália chegou sem sola. Débora, te amo te amo. Fernando, vocês brilharam! Minha bochecha estava doendo de tanto rir de felicidade", celebrou Andreia.

