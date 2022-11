Nicki Aycox, a Meg Masters de "Supernatural", morre aos 49 anos

A atriz Nicki Aycox morreu aos 49 anos na última quarta-feira, 16. Conhecida por interpretar Meg Masters na série "Supernatural", a artista lutava contra leucemia há mais de um ano.

A informação sobre a morte foi divulgada pela cunhada de Nicki, Susan Raab Ceklosky, na última quinta, 17, através do Facebook. “Minha cunhada linda, inteligente, feroz, incrivelmente talentosa e amorosa, Nicki Aycox Raab, faleceu ontem com meu irmão, Matt Raab, ao seu lado. Nicki e Matt tiveram uma vida maravilhosa juntos na Califórnia. Ela era definitivamente uma lutadora e todos que a conheciam a amavam", escreveu.

Eric Kripke, criador de "Supernatural", lamentou a morte da atriz através do Twitter. "Desanimado ao ouvir que a grande Nicki Aycox, nossa Meg Masters, faleceu. Muito jovem. Ela era um deleite, e entregava seus diálogos com mel e veneno. Eu me maravilho com a forma como ela fez uma palavra simples como 'lackluster' se tornar lendária", escreveu.

Gutted to hear the great #NickiAycox, our first #MegMasters, passed away. Too young. She was a delight & delivered lines like honey & venom. I marvel at how she made a simple word like ‘lackluster’ legendary. #RIP #SPN #SPNFamily @JensenAckles @jarpad pic.twitter.com/2xBK9rxs31