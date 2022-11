Chris Hemsworth descobre predisposição para Alzhimer em exame médico

Chris Hemsworth, o Thor dos filmes da Marvel, descobriu uma predisposição genética ao Mal de Alzheimer durante um episódio da série Limitless, do Disney +. O ator expôs que começou a repensar sua vida e decidiu tirar uma pausa na atuação para passar mais tempo com sua família após a descoberta.

O Mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressivo que afeta a memória e a cognição de pacientes e não tem cura. “Quando terminar a divulgação [de Limitless], vou tirar bastante tempo de folga”, disse o ator ao veículo Vanity Fair em relação a sua carreira após descobrir a doença.

Limitless, série em que Chris fez os exames, traz a jornada do ator para cuidar do corpo e manter hábitos saudáveis para sua saúde e, em um momento, mostra o exame que possui marcadores genéticos que aumentam entre oito e dez vezes a chance de contrair o transtorno. Duas cópias do gene APOE4 foram detectadas no exame, uma da mãe e outra do pai. Estudos apontam que uma a cada quatro pessoas carrega uma única cópia do gene e só 2 a 3% da população tem ambos.

A Disney deu a escolha de cortar a gravação do recebimento do diagnóstico, mas Hemsworth negou a mudança. “Se isso é um motivador para as pessoas cuidarem melhor de si mesmas e também entenderem que existem medidas que você pode tomar - então fantástico”, disse.

O avô de Hemsworth tem Alzheimer já há alguns anos e que ele já quase não se lembra de nada. “Ele fala em holandês (sua língua materna) e inglês e depois mistura os dois com algumas outras palavras inventadas também”, disse o astro.

Ainda em entrevista para a Vanity Fair, Chirs frisa que o exame não deve ser levado como um diagnóstico final, “como se eu tivesse recebido minha renúncia”.



