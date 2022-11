DJ Ivis sobre declarações de Simaria: ‘Atacando por motivos fúteis’

DJ Ivis publicou em seu perfil no Instagram um texto intitulado “Nota de Repúdio a Mensagem de Ódio”, referindo-se a falas da cantora Simaria no programa PodCats usadas para rebater boatos de que os dois estariam vivendo um envolvimento amoroso. A mensagem foi divulgada por ele nesta quarta-feira, 10.

No podcast em que Simaria participou, atualmente apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, a cantora negou qualquer envolvimento com DJ Ivis e afirmou que seu corpo era “sagrado”.

"Você acha que achei a minha periquita no lixo para dar ao DJ Ivis? Uma mulher que nem eu, maravilhosa, uma mulher inteligente, sensual, gata, que tem dinheiro, tem dois filhos lindos", destacou a artista.

Simaria também negou na entrevista outro boato, que dizia sobre um envolvimento da cantora com o marido da irmã Simone, Kaká Diniz: “Eu não fiquei com ninguém. Fiquei uns oito meses separada dele, dentro de casa, e ninguém me tocou”.

Resposta de DJ Ivis

Na tarde desta quarta-feira, 9, DJ Ivis publicou uma nota de repúdio sobre os comentários de Simaria, mas sem mencionar seu nome: Para quem espera que eu retruque com mensagens ofensivas, ou rebata o que foi dito para causar mais burburinho, lamento profundamente”.

No texto, o DJ afirmou sobre a repercussão de notícias sobre seu nome: "Todo dia me diminuo para que o outro cresça”.

"Se essas pessoas acham que para obter visibilidade o ódio é a chave, que desmerecer o próximo é o segredo, digo que tais atitudes de diminuir o próximo podem até parecer engraçadas, mas não são, são feias e cheias de maldade", afirmou.

DJ Ivis foi preso por agressão contra ex-esposa; relembre caso

Em julho do ano passado, Pamella Holanda, até então esposa do músico, veio a público denunciar que estava sendo agredida e ameaçada por ele. Ela chegou a publicar vídeos em que aparecia recebendo socos e chutes de DJ Ivis.

Cerca de três dias depois o artista foi preso preventivamente no Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

No fim do mesmo mês, a Justiça acolheu a denúncia do MPCE contra o músico e o tornou réu no processo em que ele respondia por agressões contra a ex-esposa. No entanto, cerca de três meses após a prisão, a Justiça determinou a soltura de Dj Ivis.

O artista passou a responder o processo de violência doméstica e ameaça contra a ex-companheira em liberdade. Caso corre em segredo de Justiça.

DJ Ivis retornou ao cenário musical mesmo após ter perdido contratos importantes, como o com a Sony. O músico ainda ganhou diversos seguidores nas redes sociais após as agressões e recentemente emplacou músicas no ranking das mais ouvidas do Spotfy Brasil.

Cronologia do caso

11 de Julho de 2021: Pamella Holanda denuncia agressões

14 de Julho de 2021: DJ Ivis é preso

22 de julho de 2021: DJ Ivis vira réu

22 de outubro de 2021: Justiça determina soltura do artista



