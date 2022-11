Karol Conká fala sobre seu primeiro ménage em Paris: "j'e suis Mamacita'"

A artista e ex-BBB foi entrevistada no podcast oficial do Tinder

Recém solteira, a multiartista e ex-BBB Karol Conká declarou no podcast do "Match o Papo", para a apresentadora Valentina Bandeira, que fez seu primeiro ménage à trois em uma viagem que fez a Paris.

Karol passou um mês em Paris e conta que nada em relação a sua nova experiência sexual foi planejada. Ela estava em um restaurante com dois amigos no momento antes do acontecimento: “Fui até ele e me apresentei: 'j'e suis mamacita'"

O episódio foi ao ar nesta terça, 1º, e a artista também tratou de assuntos como racismo. “Acham que a gente só deve falar de dor ou de um amor não correspondido. E eu não canto sobre isso. Eu falo sobre chegar lá e arrasar. É a 'língua chicote', o 'rajadão’”, afirmou Karol Conká.

Karol Conká teve recorde de rejeição no Big Brother Brasil

Em 2021, Karol Conká participou do elenco do BBB21 como parte do elenco Pipoca. A artista, já consolidada nacionalmente como nome do RAP brasileiro, foi marcada no reality show por inúmeras polêmicas que a levaram a ser chamada de “vilã” da edição.

No quarto paredão do BBB21, a cantora foi eliminada com recorde de rejeição em todas as edições do programa, com 99,17% dos votos. Contra ela, estavam Gilberto, com 0,29%, e Arthur, 0,54%.



