"Fortal na Copa" terá show de Bell Marques, Zé Vaqueiro e Jonas

Evento acontece no Iate Clube durante jogos da seleção brasileira na fase de grupos

Cada vez mais próximo do início da Copa do Mundo de 2022, o projeto “Fortal na Copa” se prepara para receber o público no Iate Clube para os jogos da seleção brasileira. Artistas de renome nacional, como Bell Marques, Timbalada, Jonas e Zé Vaqueiro já foram confirmados. A venda de ingressos inicia nesta terça-feira, 1º de novembro.



A estreia do Brasil acontece diante da Sérvia no dia 24 de novembro, às 16h. Bell Marques e Zé cantor comandam a festa. Já o segundo jogo, marcado para 28 de novembro, às 13h, será a vez de Jonas, Timbalada e Avine. Em 02 de dezembro o Brasil enfrenta Camarões às 16h e o "Fortal na Copa" recebe Zé Vaqueiro e a dupla Rafa e Pipo.

Fortal na Copa

Quando: dias 24/11, 28/11 e 02/12

Onde: Iate Clube Fortaleza

Quanto: ainda não divulgado

Início das vendas 01 de novembro

Mais informações @fortalnacopa no instagram

