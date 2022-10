"Especial Roberto Carlos": Edição de 2022 terá Maria Bethânia e mais

A TV Globo anunciou oficialmente a edição de 2022 do tradicional “Especial Roberto Carlos”. A confirmação foi feita na noite da última quarta-feira, 26, por meio de redes sociais da empresa. O evento será transmitido pela emissora em 23 de dezembro e o show terá convidados especiais, como Raça Negra, Maiara e Maraísa e Maria Bethânia.

Este será o segundo especial inédito do cantor em meio à pandemia. Em 2020, o show foi cancelado devido à gravidade da crise sanitária no período, fazendo a TV Globo decidir não gravar com Roberto Carlos a tradicional apresentação que simboliza a chegada das festas do Natal e do Ano Novo. Em seu lugar, a emissora reprisou uma edição antiga da atração.

O primeiro “Especial Roberto Carlos” na TV Globo foi exibido na emissora em 1974. Na ocasião, além de música, o programa trouxe momentos marcantes da vida do artista e foram reunidos convidados de peso, como Erasmo Carlos, Antônio Carlos, Juarez Machado e Paulo Gracindo.



