Melody se presenteia com carro de R$ 1,5 milhão em festa de 15 anos

Nesta quarta-feira, 18 de maio, aconteceu a festa de 15 anos de Melody. Na ocasião, a cantora decidiu se presentear com um carro de luxo avaliado em R$ 1,5 milhão. Trata-se de uma Lamborghini Gallardo na cor rosa, veículo conhecido por sua potência e por ser um dos mais velozes da categoria.

O carro estava coberto com uma capa preta no meio do salão do buffet onde foi realizada a festa. Após uma contagem regressiva, Melody revelou o veículo debaixo do pano.

Sobre o assunto Deborah Secco lembra de fase "piranha": "Era feminista antes de virar moda"

Pantanal: filho de Trindade e Irma terá poderes diabólicos

Camila Loures apaga vídeo após relatar expulsão de carro por Uber

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a cantora, o carro é o único modelo disponível no Brasil. Por conta da cor do veículo, ela decidiu apelidá-lo de "Rosalda".

Medoly completou 15 anos no dia 4 de fevereiro, mas a festa de debutante só aconteceu neste mês, na cidade de São Paulo.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.





Tags