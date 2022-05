Samantha Schmutz chora e pede desculpas a Juliette: "Cheia de mágoa"

Juliette teve sua posição de artista questionada pela atriz Samantha Schmutz depois de defender papel social no meio artístico, no programa Altas Horas, na TV Globo

A atriz Samantha Schmutz se desculpou após causar polêmica por questionar se a vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, seria ou não artista. A atriz gravou vídeo nos stories do Instagram e, abatida, explicou que acabou projetando na paraibana uma "frustração" sobre a indústria das celebridades. Samantha reconheceu que sua fala foi "infeliz, cheia de mágoa e sem empatia".

"Precisei refletir, digerir, chorar e entender que o meu comentário foi super infeliz. Foi carregado de ódio, mágoa, falta de empatia com uma pessoa que só faz o bem para o Brasil, na verdade", afirmou a atriz, pontuando que Juliette é, sim, artista. "Está cantando, fazendo show, está lotando, tem seus fãs e eu fiz esse comentário desnecessário", argumentou. "Eu joguei essa minha frustração na Juliette. É muito difícil ser artista independente se você não tem a máquina te ajudando. Os artistas são massacrados. Vejo milhões de amigos tendo que desistir, porque não tem ajuda do algoritmo, a coisa não anda.", completou

A confusão começou quando Juliette se posicionou como artista no programa Altas Horas, exibido nesse sábado, 14. Durante o programa, a campeã do BBB 21 se classificou como artista ao defender a importância do papel social do ofício em sempre se posicionar com tudo que diz respeito à sociedade.

"Como pessoa anônima eu já fazia questão de participar de tudo aquilo que refletisse na sociedade, ou em mim, em contribuir para alguma coisa positiva e como artista acho que é obrigação. A gente tá em um lugar de destaque, a gente tem um papel social. Tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, que sou, acho que é obrigação", disse Juliette.

Samantha Schmutz apagou comentário e Juliette deixou de seguir a atriz

A fala da paraibana repercutiu de forma positiva na internet, porém, Samantha Schmutz causou polêmica ao comentar em uma publicação no Instagram: "Acho ótimo se posicionar. Mas ela é artista?"

Após receber muitas críticas e se tornar um dos assuntos mais comentados na internet, a atriz apagou o comentário. Juliette, por sua vez, deixou de seguir a atriz no Instagram, tornando o ocorrido ainda mais repercutido.

Ingrid Guimarães, amiga de Schmutz, defende Juliette

A atriz Ingrid Guimarães, do mesmo grupo de amizade que Samantha Schmutz tinha com Paulo Gustavo, se posicionou em sua conta do Instagram em defesa de Juliette.

"A genial Nina Simone, tem uma fala que diz, 'como pode você ser artista e não refletir seu tempo?'. Achei incrível essa reflexão de uma artista tão popular como a Juliette. Eu sempre achei que tudo que o público me deu ao longo desses anos, me fez e faz acreditar, que a função de um artista não é só aparecer e viver financeiramente disso. Somos também cidadãos e temos vozes. Ser artista vai muito além do que ser famoso. Levamos discussões sérias (mesmo que através do humor), criamos reflexões através de um texto, uma expressão, uma dança, música, imagens, telas... Damos voz também a quem não tem voz. Ser artista é acima de tudo, ser humano", escreveu a atriz.

Lumena saiu em defesa de Juliette

Até mesmo a ex-BBB e DJ Lumena Aleluia, um dos principais desafetos de Juliette durante o BBB 21, saiu em defesa da paraibana após crítica de Schmutz.

"O Brasil respira arte... O nordeste respira arte. Ser ex-BBB não pode ser parâmetro para desmerecer a jornada anterior e posterior dos participantes do programa. Se inventar e reinventar é pura arte", escreveu Lumena.

