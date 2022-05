Comportamento de Cara Delevingne no Billboard Music Awards viraliza; entenda

Depois de várias interações com a cantora Megan Thee Stallion, a modelo Cara Delevingne recebeu críticas na internet por causa de seu comportamento

O Billboard Music Awards 2022, que premia os destaques da música internacional e que teve participação de Anitta, aconteceu no domingo, 15 de maio. Mesmo com uma série de vencedores, uma situação específica chamou a atenção da internet: o comportamento da modelo Cara Delevingne.

Durante a premiação, ela ficou ao lado da cantora Megan Thee Stallion, rapper famosa por canções como “Savage” e “Hot Girl Summer”. Durante o tapete vermelho, por exemplo, ela apareceu nas fotos da artista para “mexer” em sua roupa.

meudeus? pic.twitter.com/ZCu79PTBhE Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine May 16, 2022

Depois disso, as duas sentaram em cadeiras próximas no evento. Em determinados momentos, a modelo aparece interagindo com a rapper e Doja Cat.

Outra situação viralizou: Megan Thee Stallion publicou uma foto em suas redes sociais, mas cortou Cara Delevingne da imagem. Na publicação, ela posa junto com Doja Cat e deixa a modelo de fora.

eu tô passando mal com a meg de saco cheio da cara delevingne pic.twitter.com/z5cJ9b3aqg — 3 DE JUNHO THE BOYS P*RRA (@whodat_emmz) May 16, 2022

O momento não passou despercebido pelos usuários da internet. “O comportamento de Cara Delevingne supera tanto qualquer coisa embaraçosa que eu já fiz que acho que ela curou minha ansiedade”, comentou um perfil no Twitter.

“Em todo vídeo da Cara Delevingne interagindo com uma mulher, ela parece um espírito obsessor”, opinou outra pessoa.

a cara delevingne tem a mesma linguagem corporal da eslovenia do bbb https://t.co/weKxqz1Qqj — fefeu (@spidxrspring) May 16, 2022

“E a Megan Thee Stallion com medo de ir dormir e a Cara Delevingne estar lá no canto do quarto dela observando enquanto ela dorme”, brincou um usuário.

“Perdeu tudo! O Drama de Cara Delevingne trabalhando como guarda-costas da Megan Thee Stallion”, disse outro.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Deolane Bezerra publica carta aberta sobre um ano da morte de MC Kevin

Juliette chora e é consolada por fãs em meio a embate com Samantha Schmutz

"Verdades Secretas 3" é cancelada pela TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags