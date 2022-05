Juliette chora e é consolada por fãs em meio a embate com Samantha Schmutz

A questão começou quando Juliette se classificou como artista no programa Altas Horas, exibido no último sábado, 14

Em vídeo publicado nas redes sociais na última segunda-feira, 16, a campeã do Big Brother Brasil (BBB 21), Juliette, apareceu emocionada ao tirar fotos com fãs. Uma delas surgiu com um cartaz no qual estava escrita a frase “Fã de artista”. A cena ocorreu em meio à polêmica da ex-BBB com a atriz Samantha Schmutz após a humorista questionar se Juliette seria uma artista.

No vídeo, Juliette chora enquanto disponibiliza um pouco de seu tempo para tirar fotos com pessoas que estavam na saída dos estúdios da TV Globo. Na ocasião, Juliette participou do programa TVZ, do canal Multishow, ao lado do DJ e cantor Pedro Sampaio e, ao sair, recebeu carinho e apoio dos fãs diante da turbulência dos últimos dias.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Juliette saiu da gravação do TVZ hoje toda emocionada! Fica firme Ju!! pic.twitter.com/wSOsJNaOeF — Central Reality (@centralreality) May 17, 2022



A polêmica começou quando Juliette falou sobre a importância do papel social da arte em sempre se posicionar com o que diz respeito à sociedade. “Estamos em um lugar de destaque, temos um papel social. Tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje que estou me tornando, que sou, acho que é obrigação”, afirmou, durante participação no programa Altas Horas.

O discurso de Juliette teve repercussão majoritariamente positiva nas redes sociais, mas o foco da discussão acabou sendo outro a partir do momento que Samantha Schmutz perguntou, em uma postagem no Instagram, se a paraibana seria realmente uma artista. “Acho ótimo se posicionar. Mas ela é artista?”, questionou.

Sobre o assunto Com doação de Pix e plano dos fãs, Juliette atinge topo em 63 países

Juliette se posiciona como artista e é criticada por Samantha Schmutz

"Sou artista e aprendiz", rebate Juliette após polêmica com Samantha Schmutz

Após receber muitas críticas e se tornar um dos assuntos mais comentados na internet, a atriz apagou o comentário. Juliette, por sua vez, deixou de seguir a atriz no Instagram, tornando o ocorrido ainda mais repercutido.





Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.







Tags