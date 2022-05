Juliette se posiciona como artista e é criticada por Samantha Schmutz

Juliette teve sua posição de artista questionada pela atriz Samantha Schmutz depois de defender papel social no meio artístico, no programa Altas Horas, na TV Globo

A atriz Samantha Schmutz causou polêmica ao questionar hoje, 16, o posicionamento da cantora Juliette Freire como artista, após uma fala da ex-participante do Big Broher Brasil (BBB 21) no programa Altas Horas, exibido nesse sábado, 14.

Durante o programa, a campeã do BBB 21 se classificou como artista ao defender a importância do papel social do ofício em sempre se posicionar com tudo que diz respeito à sociedade.

"Como pessoa anônima eu já fazia questão de participar de tudo aquilo que refletisse na sociedade, ou em mim, em contribuir para alguma coisa positiva e como artista acho que é obrigação. A gente tá em um lugar de destaque, a gente tem um papel social. Tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, que sou, acho que é obrigação", disse Juliette.

Samantha Schmutz apagou comentário e Juliette deixou de seguir a atriz

A fala da paraibana repercutiu de forma positiva na internet, porém, Samantha Schmutz causou polêmica ao comentar em uma publicação no Instagram: "Acho ótimo se posicionar. Mas ela é artista?"

Após receber muitas críticas e se tornar um dos assuntos mais comentados na internet, a atriz apagou o comentário. Juliette, por sua vez, deixou de seguir a atriz no Instagram, tornando o ocorrido ainda mais repercutido.

Lumena saiu em defesa de Juliette

Até mesmo a ex-BBB e DJ Lumena Aleluia, um dos principais desafetos de Juliette durante o BBB 21, saiu em defesa da paraibana após crítica de Schmutz.

"O Brasil respira arte... O nordeste respira arte. Ser ex-BBB não pode ser parâmetro para desmerecer a jornada anterior e posterior dos participantes do programa. Se inventar e reinventar é pura arte", escreveu Lumena.

