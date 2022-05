Com doação de Pix e plano dos fãs, Juliette atinge topo em 63 países

Vencedora do BBB 21, Juliette lançou o single 'Cansar de dançar" na última semana. Com empenho dos fãs, músicas atingiram recordes no iTunes

Juliette tem atingido feitos marcantes nos serviços de streaming com sua carreira musical. Com plano articulado pelos fãs (conhecidos como “Cactos”), a vencedora do Big Brother Brasil 21 atingiu o primeiro lugar entre os singles vendidos em 63 países entre janeiro e maio deste ano. A paraibana lançou na última semana a nova aposta musical, a animada “Cansar de dançar”, que já conseguiu destaque nos rankings do iTunes em diferentes continentes.

Pelas redes sociais, o perfil “Juliette Charts” articula doações de PIX para que os valores sejam enviados a pessoas de outros países. Dessa forma, os “parceiros internacionais" dos Cactos compram as músicas de Juliette em seus países, o que alavanca a cantora brasileira em paradas mundo afora.

"Tem países que são supersimples pegar #1 e outros bem difíceis", contou Victor Martins, fã que comanda o Juliette Charts, em entrevista ao G1. Guatemala, Bahamas, Estônia e Sri Lanka estão entre os países que já tiveram músicas da cantora no topo do iTunes.

Primeira composição da paraibana, a nova música da ex-BBB mistura ritmos como bregafunk e piseiro. A faixa foi produzida pela dupla HITMAKER, responsável por sucessos de Anitta, Luísa Sonza, Marina Sena e Jão. Solta e dançante, a artista canta sobre querer se jogar na pista: "Entender quem eu sou/ Qual o Meu Valor/ Aonde Eu Quero Ir/ Vou Me Libertar".

A arte da capa foi assinada pelo artista Chico Shiko e traz a inspiração dos cartazes de filmes nacionais antigos, como "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (1976) e "Bye Bye Brasil" (1979). Na ilustração, a paraibana aparece sentada, segurando os sapatos, em frente a um letreiro com o nome da canção.

"Gosto muito de trabalhar sons e elementos que me fazem bem, que eu mesma gostaria de ouvir. É desse desejo que nasceu "Cansar de Dançar". É uma música cheia de leveza, bom-humor, uma novidade no meu repertório", comentou Juliette em comunicado divulgado a imprensa.

Trajetória de Juliette na música

A cantora estreou no mercado musical em setembro de 2021, com o EP "Juliette", que até hoje mantém o recorde de maior número de pré-saves da história do Spotify Brasil. Desde então, a cantora vem fazendo parcerias de sucesso, como as colaborações com Alok, Luis Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez (em “Un Ratito”) e Israel & Rodolffo (em “Sobre”).

