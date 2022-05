Deolane Bezerra publica carta aberta sobre um ano da morte de MC Kevin

O cantor morreu no dia 16 de maio de 2021; A polícia concluiu que a morte foi acidental e pediu o arquivamento do caso

Há um ano, Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, morreu após cair da varanda de um hotel onde estava hospedado no Rio de Janeiro. A viúva do cantor, Deolane Bezerra, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 16 de maio, para publicar uma carta aberta ao marido.

"1 ano… 12 meses… 52 semanas… 365 dias… e ainda parece que foi ontem! Dia 16 de maio de 2021 às 18:10 eu recebi uma das piores notícias da minha vida!", declarou. "Kevin foi e sempre será o menino que mudou a minha vida em todos os sentidos e vou ser eternamente grata por isso, ele me ensinou que devemos amar e nos doar na mesma proporção que devemos respeitar os nosso limites, o nosso sexto sentido e os avisos vindos do céu pelo nosso querido e amado Deus!", escreveu.

A advogada ainda declarou que a situação a fez entender que há tempo para todas as coisas e citou um versículo bíblico. "Aprendi que... Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou; Eclesiastes 3", disse.



"Kevin sempre me enalteceu e muitas vezes me fez enxergar a mulher que eu era, mesmo com seus erros me ensinou muito sobre amor, principalmente amor ao próximo! A sua passagem pela terra foi curta mas nos deixou muitos ensinamentos! Vivemos momentos lindos que guardarei para sempre dentro do meu coração!", afirmou.

Deolane ainda declarou que acredita no reencontro com Kevin um dia. "Até aqui a Mão de Deus me Sustentou e eu sigo fielmente acreditando que Ele me carrega no colo! Kevin, eu te amo em Cristo Jesus e muito obrigada por ter passado pela minha vida! Um dia nos reencontraremos!", finalizou.

Confira a publicação:

