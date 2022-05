Vitão afirma que trocou a maconha por livros: 'Super difícil'

Mudança faz parte da "nova fase" do cantor. No momento, o artista está lendo a biografia de Raul Seixas

O cantor Vitão está em busca de uma nova fase e, por isso, decidiu mudar os hábitos da rotina. "Troquei a maconha diária pela leitura diária, isso já mexeu com a minha cabeça de uma forma bizarra. Foi algo super difícil, mas estou conseguindo fazer", compartilhou em entrevista para a Folha de São Paulo.

O jovem de 22 anos contou que gosta de biografias, como a de Slash, guitarrista do Guns N' Rose. No momento, ele está finalizando uma leitura sobre a vida de Raul Seixas. "Como artista, eu me espelho na vida dessas pessoas e posso aprender com os erros, virtudes e conquistas", disse.

O novo costume faz parte de uma série de adaptações para uma vida mais saudável. Agora, Vitão também prioriza os exercícios e a boa alimentação. "Estou entrando em uma fase de muito autoconhecimento e isso vai se expandir para a minha música".

No início de maio, ele lançou o single "Declaração". Em entrevista ao O POVO, o cantor falou que está se reerguendo após ficar bastante "abalado" pelas mensagens de ódio que recebe nas redes sociais.

