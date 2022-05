Pantanal: Juma descobre ligação de Alcides com crime do passado

Nos próximos capítulos de Pantanal, uma conexão entre Alcides (Juliana Cazarré) e Juma (Alanis Guillen) será revelada ao público.

A situação começa a se desenrolar com o retorno de Jove (Jesuíta Barbosa) ao Pantanal. Com a volta do herdeiro de José Leôncio, Guta (Julia Dalavia) pede para Alcides a acompanhar até a casa de Juma. Ao chegar lá, os dois amigos saem para conversar e Alcides fica a sós com a menina-onça.

Sobre o assunto Pantanal: saiba como está Marcos Winter, o "Jove" original

Pantanal: "Madeleine é o retrato de uma elite fútil", diz Karine Teles

A Favorita: Patrícia Pillar e Claudia Raia celebram volta da novela

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O capanga de Tenório então vai fazer uma revelação. "Eu disse que vim do Sarandi, Juma... Da terra de onde vieram seus pais... Tô errado?".

Juma vai ficar chocada com a informação. Alcides vai contar que soube que o pai e o irmão dela se envolveram uma disputa de terra na região.

"Eu sou filho do jagunço que mato o teu irmão Francisco", vai revelar Alcides.

(Correio 24 horas via Rede Nordeste)

Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui





Tags