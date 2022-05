Power Couple gera prejuízo para a Record com poucos patrocinadores

O Power Couple Brasil 6 estreou há dez dias, mas somente na quarta-feira, 11, conseguiu o seu primeiro patrocinador. Com mais seis vagas para divulgação, o reality show busca acordo com novas marcas a fim de recuperar os investimentos no programa.

A estreia do programa aconteceu sem nenhuma marca anunciante. A primeira cota de patrocínio do Power Couple Brasil 6 foi vendida para a farmacêutica Reckitt Benckiser, que vai expor as marcas Strepsils e Naldecon. No entanto, esse contrato foi fechado apenas na quarta-feira, 11, e o reality ainda não conseguiu recuperar os investimentos feitos no programa.

Resposta da Record TV



Em contato feito ao Notícias da TV, a Record declarou que o Power Couple Brasil é um programa de grande popularidade e a sexta edição desse reality já atingiu 30 milhões de telespectadores, além da boa repercussão nas redes sociais.

Em relação ao baixo número de patrocinadores, a emissora afirmou que a demora por parceria com marcas está acontecendo por mudança nas diretrizes de seu departamento comercial, que buscam projetos personalizados para cada cliente.

