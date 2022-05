Jade Picon fora da novela? Sindicato dos artista se manifesta sobre caso

A repercussão sobre a presença da influenciadora digital Jade Picon na próxima novela das 21 horas chegou até o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões, do Rio de Janeiro (Sated-RJ). A ex-participante do Big Brother Brasil não tem formação e experiência como atriz e, portanto, não teria registro profissional para atuar. Essa ausência de base para a atuação em "Travessia", nova novela da Gloria Perez, foi levantada pelo Sated e tem repercutido nas redes sociais.

“Não acho justo ela tomar um espaço em qualquer emissora de televisão e a gente vai tomar as medidas cabíveis para que isso não aconteça. E a categoria vai nos apoiar”, afirmou Hugo Gross, presidente do sindicato, em entrevista ao portal Em OFF, reprovando a presença da ex-BBB na substituta de "Pantanal".

Na trama da novela, a atriz e cantora Lucy Alves viverá a protagonista Brisa, que vive no Maranhão e tem sua imagem ligada a uma notícia falsa. A mulher começa a ser perseguida por populares e precisa fugir para o Rio de Janeiro. No Sudeste, Brisa busca encontrar Ari (Chay Suede), que abandou a protagonista junto com o filho no Norte.

Chay Suede, inclusive, foi o responsável por fazer o teste com Jade. De acordo com o Jornal Extra, a química dela com o ator foi aprovada pelos diretores da emissora. "Ela brilhou e arrasou", era o que se ouvia nos bastidores, segundo a publicação carioca.

Nascida em São Paulo, Jade Picon é influenciadora digital e empresária. Desde criança, é celebridade na internet. Atualmente, tem mais de 20 milhões de seguidores no perfil do Instagram e fala sobre moda, beleza, música, viagens e outros assuntos. Além dela, o irmão, Leo Picon, também tem vida pública. “Eu gosto de um desafio, sou uma pessoa disciplinada e me sinto pronta para o jogo no BBB”, apontou a influenciadora, quando escalada para integra elenco do BBB 22.

