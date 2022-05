James Hetfield liga para fã que teve filho em show do Metallica

A tatuadora Joice Figueiró deu à luz ao segundo filho no show da banda no último sábado, 7. Momento da ligação foi compartilhado no Instagram

O nascimento de Luan, filho da tatuadora Joice Figueiró e do barbeiro Jaime Figueiró, foi um choque. O bebê nasceu no último sábado, 7, enquanto acontecia o show da banda Metallica no estádio Couto Pereira, em Curitiba. As surpresas, entretanto, não pararam por aí: o casal recebeu uma ligação do vocalista do grupo, James Hetfield.

O cantor telefonou no início da noite de terça-feira, 10, para parabenizar a família. Joice compartilhou um trecho do momento na ferramenta Stories, do Instagram, e escreveu: "Adeus a todos vocês porque acabei de falecer. Acabamos de receber uma ligação do James nos parabenizando pelo nascimento do Luan. Tá gravado. Não tenho mais palavras".

Na mesma noite, o vocalista lembrou do caso no show da banda no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Nesta quinta-feira, 12, o Metallica se apresenta em Belo Horizonte.

Relembre o nascimento

Luan, segundo filho do casal, nasceu no meio do show da banda no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no último sábado, 7. As contrações começaram na abertura do show e a bolsa estourou quando a mãe estava a caminho do ambulatório montado no local. O bebê nasceu ao som da música "Enter Sandman", um dos maiores clássicos da banda.

