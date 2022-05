João Gomes usa camisa com foto de Maisa e canta: "Só tô querendo você"

Em vídeo postado no Instagram, o cantor e compositor João Gomes apareceu usando roupa com estampa de foto da apresentadora e atriz Maisa Silva. O artista pernambucano aproveitou para cantar a música "Dengo", que tem letra romântica. "Tava esperando chegar a camisa pra gravar o vídeo. Missão dada, missão cumprida para ela", postou João, que, ano passado, revelou paixão platônica pela ex-contratada do SBT.

“Quando você vai perceber que lutei pra ter. Eu sei que a minha fama não é boa. Que o povo me chama de beijo safado. Mas, eu não quero mais essa vida de farra", canta o músico, que completa a canção: "Tô precisando de dengo, não vê? Tô nem aí para rolê, só tô querendo você".

Em março deste ano, os dois se encontraram em show do Luan Santana. Em um post com algumas fotos dos dois, o cantor incluiu uma mensagem enviada no ano de 2017 na qual se declarava para a atriz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Sou afim de você desde os tempos do 'Bom dia e Companhia', beijo, te amo”, dizia a mensagem do cantor.



A atriz chegou a responder alguns anos depois, quando João já havia se tornado conhecido por seus sucessos musicais. “João ontem eu e minhas amigas vimos você no vila! Parabéns pelo show, beijos!”, respondeu Maisa.

Após se encontrarem em um show recente, João registrou o momento e trouxe à tona novamente seu encanto pela atriz. “Parece mesmo um sonho. Um sonho ter curtido o show do Luan e ver você. Uma benção poder dizer que as vontades que eu tive quando era bem pequenininho estão me encontrando”, publicou o sucesso do piseiro na legenda de sua postagem.

Com a nova declaração postada no Instagram, Maisa reagiu novamente: "Eu amo! Uma das maiores. Hit de milhões", respondeu Maisa pelos comentários.

Sobre o assunto Sabrina Sato ganha cinco vezes mais por trabalhos após voltar para Globo

Gabriela Pugliesi anuncia gravidez do primeiro filho

Paulo André assina com agência de Alessandra Ambrósio e Sasha Meneghel

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags