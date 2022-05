Jesse Williams, de Grey's Anatomy, viraliza com nu frontal em peça

O ator ficou completamente nu para o público de peça "Take Me Out" na Broadway. Na trama, ele interpreta Darren Lemming, estrela de baseball

O ator Jesse Williams, conhecido por ter interpretado o personagem Jackson Avery na série Grey's Anatomy, chamou atenção do público por conta de outra performance. Isso porque o artista se apresentou em uma peça da Broadway na última segunda-feira (9), onde fez um nu frontal.

A peça em questão era "Take Me Out" e uma das pessoas da plateia resolveu gravar o momento íntimo do ator. No ato, Jesse Williams aparece totalmente nu, em frente ao público, durante um banho.

Na trama, inclusive, o ator interpreta Darren Lemming, estrela de baseball que se assume gay e sofre com homofobia dentro e fora do esporte.

Na manhã desta terça-feira (10), o nome do ator se tornou um dos mais comentados no Twitter. O porte físico e o órgão de Jesse Williams foram bastante elogiados pelos internautas.

