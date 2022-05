Atores falam sobre fim de Grey's Anatomy: 'Público parece querer mais'

No ar há mais de 15 anos, a série "Grey's Anatomy" já conta com 18 temporadas e, na última semana, atingiu a marca dos 400 episódios. Apesar do longo tempo de duração, o programa ainda não sinaliza um desfecho e a trama continua ganhando novos enredos.

Atores do elenco opinaram sobre o possível fim da série em entrevista à People. Kevin McKidd, conhecido como o personagem dr. Owen Hunt, afirmou que pensava que esta temporada seria a última. "Mas o público parece querer ainda mais", diz o artista. "Com séries médicas, há uma quantidade infinita de histórias, porque há novas pessoas entrando em hospitais todos os dias", acrescenta.

Já a atriz Chandra Wilson, intérprete da dra. Miranda Bailey, disse que "não está pensando" em um final. A 18ª temporada de Grey's Anatomy acaba ainda em maio e a ABC, emissora que exibe a série nos Estados Unidos, já anunciou uma nova temporada.

Onde assistir a série

No ar desde 2005, "Grey's Anatomy" acompanha a rotina de internos, residentes e assistentes cirúrgicos do Hospital Grace Mercy West. No Brasil, as temporadas podem ser vistas nas plataformas de streaming Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e Sony.

