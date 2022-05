Anitta rebate pastores bolsonaristas após críticas: "Vou fazer um ebó"

A artista comentou reportagem sobre críticas que religiosos têm feito a ela junto à base jovem de fiéis. "Agora vou ter que pedir pra rezar por mim", publicou a cantora no Twitter

Adepta às religiões de matriz africana, a cantora Anitta afirmou na segunda-feira, 2, que fará um "ebó", oferenda aos orixás, pedindo proteção. A artista carioca comentou, em postagem no Twitter, reportagem da Folha de São Paulo que destaca críticas que pastores ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL) têm feito a ela em cultos dedicados a jovens. "Já vou fazer um bom de um ebó pra me proteger dessa praga aí", rebateu.

De acordo com conteúdo jornalístico assinado pela jornalista Anna Virginia Balloussier, Anitta tem sido tema de conversas entre lideres religiosos, a exemplo de Silas Malafaia e André Valadão. Trecho da matéria cita que Valadão critica jovens que celebram os feitos internacionais da dona do hit "Envolver".

"Acho que agora vou ter que pedir pra rezar por mim já que tão se reunindo pra orar contra. Que doideira. Eu nem sabia que pastor unia pessoas pra orar contra alguém", compartilhou a artista no Twitter.

Também na segunda-feira, 2, Anitta desabafou nas suas redes sociais sobre um pesadelo seu durante a madrugada. No Twitter, a artista mencionou que a guerra na Ucrânia ainda não havia acabado e pediu ao seu público para que intensificassem as orações.



“Tive um pesadelo do nada aqui e acordei. Queria pedir algo aos meus seguidores que estou fazendo agorinha. A guerra ainda não acabou. Só a mídia que não tá rendendo mais tantos cliques então não está mais falando tanto sobre isso como antes. Mas devemos continuar rezando. O poder da oração e de enviar pensamentos e pedidos positivos ao universo é maior do que muitos imaginam", disse ela.

A cantora ainda acrescentou que devido à falta de clicks, as mídias não estão comentando sobre a guerra como antes. E completou afirmando que enviar pensamentos e pedidos positivos ao universo “é maior do que muitos imaginam”.

"Vamos continuar rezando pra que isso acabe. Não só a guerra. Mas também a fome, a miséria, o descaso com a natureza, o assassinato do povos indígenas. Precisamos de muitas orações pedindo a paz que nosso mundo tanto precisa. Deus esteja com todos nós sempre. Amém", comentou em suas redes sociais.

