Conteúdo adulto: Luciano, do BBB 22, cria perfil em plataforma paga

Primeiro eliminado do Big Brother Brasil 22, o bailarino Luciano Estevam tem investido na produção de conteúdos adultos. O ex-BBB agora faz parte da plataforma paga de conteúdo adulto Privacy, espaço para divulgação de vídeos sensuais exclusivos para assinantes. Luciano também tem perfil no OnlyFans, plataforma conhecida internacionalmente por publicação de conteúdos eróticos.

A Privacy divulgou comunicado na segunda-feira, 2, informando que o valor de assinatura para ter acesso ao conteúdo do Luciano é R$ 49,90 por mês. Durante participação do bailarino no BBB, algumas postagens dele com conteúdos eróticos viralizaram nas redes sociais, incluindo curtidas de Luciano em conteúdos pornográficos no Twitter.

Outros ex-BBBs também têm investido na produção de conteúdo adulto. Esse é o caso de alguns nomes como Hadson Nery, Clara Aguilar, Nati Casassola, Wagner Santiago, Francine Piaia, Jaque Khury, Angélica Morango e Vanessa Mesquita. Todos cobram preços variados e estão em redes sociais distintas.

Participante das edições de 2008 e 2013 do programa da Globo, Nati Casassola, por exemplo, tem um perfil para assinantes no “OnlyFans”. Em entrevista ao Extra, explicou: “Uma foto do meu pé pode custar até R$ 500 e nem aparece o rosto. É lucrativo e mais tranquilo que uma capa da 'Playboy', para onde eu já posei duas vezes. Estou com 200 assinantes ativos neste mês”.

