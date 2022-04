Anitta pergunta se Murilo Benício está solteiro em comentário no Instagram

Anitta costuma fazer comentários divertidos sobre homens que acha atraente nas redes sociais. Dessa vez, ela fez uma publicação sobre Murilo Benício em um perfil de entretenimento no Instagram.

O post mostrava o ator em alguns de seus principais papéis durante a carreira. Ele, que já participou de várias novelas da Globo, está no elenco do remake de “Pantanal”.

“Ai, gente... é solteiro? Porque não quero ficar cobiçando bofe alheio", ela escreveu, divertindo fãs e usuários na internet. O comentário já tem quase 15 mil curtidas.

Murilo Benício está envolvido em rumores de namoro com a jornalista Cecília Malan desde o fim do ano passado. Nenhum dos dois confirmou a relação publicamente. O ator não assume novos relacionamentos há dois anos, quando terminou com Manuela Dias.

