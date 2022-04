Conheça Sueli, fã de esportes e primeira personagem surda da Turma da Mônica

A Turma da Mônica, criada pelo ilustrador Maurício de Sousa, terá a primeira personagem surda. Sueli é uma menina que gosta de esportes e se comunica pela Linguagem Brasileira da Sinais (Libras).

A estreia da nova personagem será por meio de publicações nas redes sociais do Instituto Mauricio de Sousa, em parceria com a 24ª Surdolimpíadas de Verão. O evento esportivo internacional, sediado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é realizado entre os dias entre 1º e 15 de maio.

A personagem deve propor uma abordagem de roteiros voltados à comunidade surda, além de reforçar a importância da inclusão e da acessibilidade.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de dez milhões de brasileiros, o que corresponde a 5% da população, têm algum tipo de deficiência auditiva. Apesar do número, apenas dois milhões de brasileiros se comunicam em Libras.

Representatividade

Para criar Sueli, os estúdios da Mauricio de Sousa Produções contaram com a ajuda da organização da 24ª Surdolimpíadas e de professores da instituição Derdic, mantida pela Fundação São Paulo e vinculada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC).

Sueli, a nova personagem da Turma da Mônica, é surda e apaixonada por esportes.



Além de Sueli, a Turma da Mônica já possui personagens que englobam a representatividade de Pessoas com Deficiência (PcD), como Luca, um cadeirante, Dorinha, com deficiência visual, Tati, menina com síndrome de Down, e André, criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A 24ª edição das Surdolimpíadas de Verão vai receber atletas de mais de 77 nacionalidades. É a primeira edição do evento na América Latina, o qual já se tornou a maior competição poliesportiva já realizado no Rio Grande do Sul.

