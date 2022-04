Após acusação de assédio, participante é expulso do reality "Túnel do Amor"

Apesar do programa ser gravado, o caso só veio à tona com a estreia do reality e o Multishow afirmou que exibirá o acontecido nos próximos episódios

"Túnel do Amor", novo reality show do Multishow apresentado por Marcos Mion, mal estreou e já teve polêmica. O primeiro episódio foi ao ar na última quarta-feira, 27. O programa tem como objetivo ajudar os participantes a encontrarem o par ideal. No entanto, uma das integrantes do elenco afirma ter sido vítima de assédio sexual por outro participante.

Em nota, o Multishow se pronunciou sobre o caso e afirmou que o participante foi expulso. "O Túnel do Amor é um reality de relacionamentos e, durante a temporada, acontecem momentos de intimidade entre os participantes. As relações devem obedecer o regulamento, que é de conhecimento de todos, e não há tolerância quando regras de convivência são desrespeitadas. Assim aconteceu nesta edição", declarou.

O programa é gravado, portanto o caso de assédio não é recente, mas só veio à tona após a estreia do reality. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, mas a produção afirmou que a situação será exibida ao público nos próximos episódios, de acordo com a ordem de acontecimentos.

"Tão logo a produção recebeu os relatos de um incidente envolvendo um casal de participantes, medidas foram tomadas. E, em nome da transparência e do respeito ao público do Multishow e também de acordo com a vontade dos envolvidos, tudo será mostrado no programa, na ordem cronológica dos acontecimentos", explicou.

Túnel do Amor

O reality é formado por 10 duplas de amigos que ficam separadas entre duas casas, chamadas Grafite e Solar. Os dois espaços são interligados por um túnel, onde acontecem encontros entre casais. Os amigos que são responsáveis por escolher os pares românticos uns dos outros.

"É um experimento inédito onde não só você precisa se sair bem, mas seu melhor amigo também! Isso torna tudo mais instável e imprevisível. É preciso conhecer muito bem o seu amigo para encontrar o par perfeito para ele e pra que ele ache o seu. Mas quanto vale uma amizade quando tem paixão envolvida? Será que a relação de amizade é mais forte do que uma paixão intensa? É o que vamos descobrir...", disse Mion, em entrevista divulgada pela emissora.

