Fusca é modificado por brasileiros e agora tem "duas caras"

A internet vem mostrando a cada vez mais que a criatividade do brasileiro não tem limites. Um colecionador anônimo de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, possui um Volkswagen Fusca transformado que traz duas dianteiras, quatro portas. O carro foi feito sob encomenda em uma oficina de Poços de Caldas, Minas Gerais, e combinou a carroceria de um Fusca 1974 com a carcaça de um doador. Sua construção foi concluída em julho do ano passado, após cerca de oito meses trabalho.

Os donos da oficina Wiermann Garage que é especializada em transformações de Fuscas e restauração de VW Kombis para exportação, foram os responsáveis pelo projeto. David Junio Wiermann, 42 anos e seu pai José de Almeida Wiermann, 72.

"Nosso cliente viu um carro similar no Brasil e fez a encomenda conosco. Meu pai comandou a execução de todo o projeto", disse David ao UOL. Ele explica que o veículo, basicamente, reproduz na parte traseira a frente, de forma simétrica

Os faróis na parte de trás do carro têm lâmpada vermelha, assumindo a função que seria das lanternas e a dianteira "falsa" contém o motor e o câmbio, como no Fusca de fábrica. O carro anda normalmente em um lado, enquanto na outra extremidade do cockpit é tudo falso. Ou seja: apenas a dianteira original traz pedais, enquanto a "fake" repete painel, volante e alavanca de câmbio, cujo papel é estritamente estético nesse lado do veículo.

Ao mesmo tempo, cada dupla de bancos é voltada para o respectivo para-brisa, que tem limpadores nos dois lados - embora em apenas um os equipamentos sejam funcionais

Para David, o maior desafio de fazer essa adaptação foi adequar todos os comandos ao alongamento do chassi. O comprimento do Fusca Duas Caras foi ampliado em cerca de 90 cm, enquanto propulsor e transmissão continuaram na parte de trás. A documentação do veículo não foi alterada depois de toda modificação, pois o carro foi feito apenas para exposições e não para rodar em vias públicas.