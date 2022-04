Do BuddyPoke às comunidades: relembre as principais funções do Orkut

O fundador da rede social, Orkut Buyukkokten, reativou o site e anunciou que está planejando novidades; será que as mesmas ferramentas continuarão na plataforma? Relembre as mais populares

Dois dias após a compra do Twitter por Ellon Musk, internautas foram surpreendidos com mais uma novidade nas redes sociais. O site oficial do Orkut foi reativado nesta quarta-feira, 27 de abril. A rede social foi criada em 2004 e permaneceu no ar por 10 anos. Mas você lembra tudo que era possível fazer na plataforma? O Vida&Arte reuniu os principais serviços do Orkut que até hoje são muito lembrados pelos internautas.

1. Jogos: BuddyPoke, Colheita Feliz e mais

Quem foi um usuário do Orkut provavelmente passou horas desenvolvendo seu próprio avatar no "BuddyPoke", cuidando da sua fazenda no "Colheita Feliz" ou até desenvolvendo sua própria cafeteria no "Cafe Mania". Um dos diferenciais da rede social era a existência de jogos dentro da plataforma. O Facebook adotou estratégia semelhante, mas nem todos os jogos migraram para a rede social de Mark Zuckerberg.

2. Visualização de Perfil

E se você soubesse quem anda bisbilhotando seu perfil nas redes sociais? Na época do Orkut, isso era possível! A plataforma permitia aos usuários saber quantas vezes seu perfil foi visualizado e ainda mostrava o nome dos principais visitantes.

3. Sorte do Dia

Se hoje em dia as pessoas consultam horóscopo, na época do orkut os internautas liam a "sorte do dia". A ferramenta apresentava diariamente "previsões" ou "frases de motivação".

4. Depoimentos

Uma das funções mais famosas da rede social é o depoimento. Através da ferramenta, os usuários podiam enviar textos ou recados para outras pessoas. As mensagens ficavam expostas no perfil de cada usuário. Tinha até gente que "brigava" pela permanência no topo da aba.

5. Comunidades

Outra ferramenta popular do Orkut eram as comunidades. Elas eram basicamente uma revelação da personalidade de cada usuário. Entre as mais famosas estão: "Eu odeio acordar cedo", "Tocava campainha e corria", "tive medo da Gina dos palitos", "queria sorvete mas era feijão", "não fui eu, foi meu eu lírico", "eu amo chocolate", entre outras.

