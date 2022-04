Land Rover Defender 2023 à diesel a partir de R$ 708.950

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A linha Defender conta hoje no Brasil com as opções 110, com a opção de 7 lugares, e 90, voltada ao universo aventureiro

A Land Rover anuncia a chegada do Novo Defender modelo 2023, agora com a nova motorização à diesel D300 MHEV de 300CV.

O SUV ganhou duas novas configurações: a versão “X” e a “X Dynamic HSE”, com novos itens. Disponível nas opções 90 e 110, o novo Defender Diesel D300 também promete um aprimoramento tecnológico, chegando de série com o novo sistema InControl™Telematics, que permite o monitoramento e controle do status do veículo mesmo à distância por meio de um aplicativo no celular além de realizar chamadas de emergência e serviço pelo próprio veículo.

“O Defender é um veículo que carrega a essência da nossa marca, com um estilo incomparável, uma motorização potente e um interior tecnológico e versátil. Diante disso decidimos trazer ao Brasil a nova versão com a motorização Diesel MHEV, muito pedida pelos nossos clientes, e ainda aprimorar seus atributos tecnológicos, com a inclusão do sistema InControl™Telematics de série. Além disso, seu visual também foi aprimorado, com diversos atributos que o tornam ainda mais único” explica Tiago Yoshitake, coordenador de marketing de produto da Land Rover.

Potência e tecnologia - o Novo Defender recebeu em sua nova versão a motorização Diesel MHEV, fazendo o equilíbrio entre potência para superar os mais variados terrenos e tecnologia para reduzir o consumo de combustível e emissão de CO2. O motor MHEV combina um motor a de 300cv com um alternador que também tem a capacidade de funcionar como motor elétrico. O alternador usa a rotação do motor para gerar corrente elétrica, e recupera energia quando o carro desacelera, carregando uma bateria de lithium de 48-volts instalada no veículo. Ao operar como um motor elétrico, ele utiliza essa energia da bateria para dar partida no motor pelo start/stop e fornece a assistência de torque necessária para reduzir o consumo de combustível e emissão de CO2.

Somada a essa tecnologia, o veículo conta apresenta a arquitetura D7x da Land Rover, projetada para situações extremas. Construída com um monobloco leve e forte de alumínio, corresponde à carroceria mais resistente que a Land Rover já produziu. Ela é dez vezes mais rígida do que o Defender anterior, fornecendo bases perfeitas para suspensão independente, segundo a montadora.

Suspensão regulável - o Defender também é equipado com sistema de suspensão a ar e sistema Adaptative Dynamics, capaz de monitorar os movimentos do veículo 500 vezes por segundo, e fazer o modelo reagir quase instantaneamente às condições de piso e dirigibilidade, para proporcionar maior controle e conforto ao motorista.

O Terrain Response 2 configurável é outro destaque da linha Defender. O sistema inteligente permite que motoristas experientes de off-road ajustem as configurações individuais para se adequarem perfeitamente às condições, enquanto motoristas mais inexperientes podem deixar que o sistema detecte a configuração mais adequada para o terreno, usando a função automática.

Sua capacidade de transposição em trechos alagados é de até 900 mm, sustentada pelo novo Wade Programme do sistema Terrain Response 2, que garante aos motoristas confiança para atravessar águas profundas. A combinação de carga útil máxima de 900 kg, teto estático de até 300 kg, capacidade de reboque de 3.500 kg, confirmam a resistência do modelo.

Sistemas de Condução - entre os atributos de assistência ao motorista, destacam-se o Blind Spot Assist, que monitora pontos cegos em uma área adjacente ao veículo, o Rear Traffic Monitor, que auxilia o motorista em manobras de ré, e o Clear Exit Monitor, que avisa sobre outro veículo ou objeto em movimento se aproximando por trás quando a porta foi destravada por dentro.

Outra novidade do Novo Defender é o controle de cruzeiro adaptativo, que passa a ser de série em todas as versões. O sistema semi-autônomo controla a aceleração e a frenagem do veículo mantendo uma distância segura do carro a frente.

Design - além de sua versatilidade e robustez comprovada, o Defender é dono de um design premiado com o World Car Design of the Year da World Cars Awards. A nova versão “X” e “X Dynamic HSE” que chega ao Brasil traz uma série de novos atributos.

Na versão X Dynamic HSE, os principais destaques são: teto contrastante em preto, detalhes nos para-choques e nas laterais em preto brilhante, soleiras com assinatura X-Dynamic, badge exclusive X-Dynamic, assinatura Defender na cor cinza escuro e um jogo de rodas aro 20 diamantadas com detalhes em Dark Grey.

Na versão X, a mais equipada da linha Defender, além dos elementos presentes da versão X Dynamic HSE, somam-se o novo capô contrastante em preto, pinças de freio na cor vermelho e lanternas escurecidas.

Interior refinado - o teto panorâmico com abertura oferece aos passageiros uma visão do mundo exterior. Os bancos são climatizados em couro premium e acabamentos na cor marrom Vintage Tan ou preto na versão “X”. Na versão X Dynamic HSE e HSE, estão disponíveis cinco tipos de revestimentos: Preto, Marrom Vintage Tan, Cinza Oyster, Bege Acorn e Marrom Khaki.

Completando o design da cabine, uma nova tela de 11,4 polegadas sensível ao toque controla os aplicativos e exibe informações do veículo aos ocupantes.

InControl™Telematics - equipada com alto grau tecnológico, a linha Defender agora traz de série a tecnologia InControl™Telematics, que faz interface entre a tela de infoentretenimento do veículo e o celular do usuário. Suportada pelo sistema PIVI PRO no próprio automóvel, a experiência tecnológica tornou-se ainda mais ágil, oferecendo novos recursos de segurança e assistência ao motorista.

A tecnologia telemática oferece assistência rodoviária e serviços de emergência por meio dos botões bCall e eCall. As ligações de assistência rodoviária (bCall) ajudam o cliente a se sentir mais seguro com a comodidade de ter uma série de serviços ao toque de um botão. Já os serviços de emergência Incontrol eCall podem ser acionados também por um botão no próprio veículo, protegido por uma tampa para evitar acionamentos acidentais. A diferença entre a função bCall e eCall é a necessidade do cliente pois o eCall é uma ligação de emergência, acionando o 190.

Tecnologia e entretenimento - o Novo Defender Diesel conta com funções como o capô transparente, o novo sistema de conectividade PIVI PRO, painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e o novo Terrain Response II (configurável). Ele também oferece 11 alto falantes Meridian de 400W de potência e subwoofer integrado. Luz ambiente configurável para a cabine e carregamento wireless sem fio também são de série do veículo.

Capô “transparente” - a tecnologia ClearSight Ground View ­– o capô transparente - ajuda o motorista a aproveitar a capacidade do Defender, revelando na tela central as áreas normalmente escondidas pelo capô logo à frente das rodas dianteiras. Como resultado, o novo Defender redefine a amplitude de capacidade, aumentando o limiar de robustez off-road e conforto na estrada. O modelo promete se adequar às ruas movimentadas da cidade com o mesmo potencial que escala montanhas, atravessa desertos e suporta altas temperaturas.

Preço

Defender 110 D300 X: R$ 800.950

Defender 110 D300 X-Dynamic HSE: R$ 743.950

Defender 110 D300 HSE: R$ 725.950

Defender 90 D300 HSE: R$ 708.950

