Ford lança o Mustang Mach 1 2022 no Brasil

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Ford iniciou a venda do Mustang Mach 1 2022, trazendo cinco novas cores para o veículos que comemorou seu 58º aniversário neste domingo, 17 de abril. O lançamento coincide com a confirmação do Mustang, em 2021, como o cupê esportivo mais vendido do mundo pelo sétimo ano consecutivo, segundo dados da S&P Global Mobility.

O novo Mustang Mach 1 é a quarta geração do clássico lançado originalmente no final dos anos 1960. Equipado com o motor Coyote V8 5.0 mais potente da linha, com 483 cv, vem com transmissão automática de dez marchas e componentes de performance trazidos dos modelos Bullitt, Shelby GT350 e Shelby GT500.

A linha 2022 do esportivo chega com cinco novas cores perolizadas: Cinza Catalunha com faixas pretas e destaque em vermelho, e Verde Fuji, Laranja Delhi, Azul Estoril e Roxo Zolder, estas últimas combinando faixas pretas com destaque em branco.

As novas cores procuram destacar a personalidade do Mustang Mach 1, contendo várias referências históricas de estilo e um trabalho de aerodinâmica para aumentar o “downforce” em alta velocidade. Além de bancos de couro perfurado com refrigeração e aquecimento, tem tecnologias avançadas de assistência ao motorista e é o primeiro Mustang conectado, com comandos remotos pelo aplicativo FordPass.

“O Mustang é um símbolo de liberdade em todo o mundo, que empolga os fãs com seu design, potência impressionante e história. No Brasil não é diferente. O Mach 1 tem como atrativo adicional o fato de ser uma edição especial. É um carro digno de colecionador”, diz Daniel Sinzato, gerente de Marcas da Ford.

De acordo com dados internos da Ford, os Estados Unidos continuam sendo o maior consumidor do Mustang, com 76% das vendas globais. Além da Nova Zelândia (54,3%) e Coreia do Sul (16,6%), o Brasil foi um dos mercados que registraram crescimento nas vendas do esportivo em 2021, de 37,3% (de 354 para 486 unidades). Desde o seu lançamento no Brasil, em 2018, o Mustang soma mais de 2.300 emplacamentos, o melhor resultado entre os esportivos e esportivos premium concorrentes.

Os registros da S&P Global Mobility incluem dados governamentais e de outras fontes que capturam 95% do volume global de veículos novos em mais de 80 países, conforme relatório de fevereiro de 2022. A categoria de cupês esportivos, na definição da entidade, inclui modelos de duas portas e conversíveis.

Em 2021, o Mustang Mach-E, novo membro da família Mustang, também comemorou o sucesso do seu primeiro ano completo de vendas e vários prêmios da imprensa, como Veículo Utilitário do Ano da América do Norte, Carro Elétrico do Ano 2021 da Car & Driver, 10 Best 2021 e Melhor Compra 2022 da Kelley Blue Book, além de ser finalista do Carro Mundial do Ano 2022.

