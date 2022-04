Tatá Werneck nega separação e faz pedido: "Me deixem transar em paz"

Após rumores de que teria se separado, Tatá Werneck negou a informação. A apresentadora está em um relacionamento com o ator Rafa Vitti desde 2017 e o casal teve uma filha chamada Clara em 2019.

Através do Twitter, Tatá foi questionada por um internauta se o relacionamento estava abalado. "Amiga, me diz que você e Rafa não se separaram pelo amor de Deus, tem gente morrendo", escreveu o perfil. "Que? Deus me livre. Tá repreendido em nome de Jesus", respondeu a artista.

A internauta celebrou no Twitter: "Glória a Deus! Muita gente tava especulando isso aqui, Tata, por causa dos stories que você fez postando frase do Carpinejar! Que bom que tá tudo bem, amo vocês", explicou. Fabricio Carpinejar é um jornalista, cronista e poeta, além de autor de livros como "Colo, por favor! - Reflexões em tempos de isolamento" e "Família é Tudo". Nas redes sociais, ele costuma postar frases sobre desilusões amorosas. Tatá chegou a compartilhar algumas dessas frases, o que levou internautas a suspeitarem de um possível término.



Após saber o motivo que levou os fãs a questionarem se o relacionamento ainda existia, Tatá se explicou. "Eu vivo postando as coisas dele [Carpinejar] e sempre alguém acha que é indireta. Eu sou mega fã dele. Acho muito inteligente", disse.

Ao falar publicamente sobre o assunto, a apresentadora desabafou sobre "teorias da conspiração" criada pelos internautas para comprovarem o fim de seu relacionamento. "C*******, galera maluca da internet. Se eu me separar, eu vou falar. Vocês não me conhecem? Eu não tenho nem capacidade de esconder as coisas. Minha gravidez vazou com meia hora de fecundação. Parem com essa energia recalcada. Me deixem transar em paz", pediu.

