RuPaul celebra Pabllo Vittar após rumores de rivalidade

Desde que a cantora Pabllo Vittar se tornou a primeira drag queen do mundo a se apresentar no festival Coachella, as redes sociais voltaram a repercutir uma suposta rivalidade da brasileira com a também drag queen RuPaul, apresentadora, cantora e empresária. Na tarde desta quarta, 20, a estadunidense foi ao Twitter celebrar Pabllo e criticar os "trolls maldosos da internet".

I LOVE & SUPPORT @PablloVittar + Shame on you catty twitter trolls trying to create a rivalry. pic.twitter.com/1vvaxBzyv0 — RuPaul (@RuPaul) April 20, 2022

Na rede social, RuPaul postou uma imagem da brasileira e escreveu: "Eu amo e apoio Pabllo Vittar". Na mesma publicação, endereçou um comentário ácido. "Vergonha de vocês trolls maldosos do twitter tentando criar uma rivalidade".

O desabafo de RuPaul veio após fãs afirmarem nas redes sociais que estariam, supostamente, sendo bloqueados por ela ao citá-la em publicações referentes à participação de Pabllo no Coachella.

Responsável pela franquia de sucesso "RuPaul's Drag Race", a apresentadora é figura popular nos EUA desde os anos 1990, seja na música ou na TV. O reality que leva o nome da drag é um dos mais premiados no Emmy e está, atualmente, na 14ª temporada.

Pela trajetória, RuPaul ficou midiaticamente conhecida nos EUA como a "maior drag queen" do mundo, posição que poderia ser "ameaçada", aos olhos dos fãs, pelo sucesso mais recente de Pabllo Vittar.

Comparações entre os números de seguidores das duas drags nas redes sociais, por exemplo, são constantes, bem como o de prêmios recebidos por cada uma. Pabllo sempre apontou RuPaul como uma referência para a própria carreira, sendo inclusive próxima de participantes do reality.

