Xuxa se recusa tirar foto com fã bolsonarista; veja vídeo

Xuxa se recusou tirar foto com uma fã que seria bolsonarista e disse que apoiar Bolsonaro não era uma decisão, pois o presidente não respeita seu público; veja vídeo

Xuxa Meneghel negou uma foto com uma fã que seria apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL). "Ué, Tuca, vem falar comigo? Tu não é Bolsominion? Não odeia quem é contra o Bolsonaro?", disparou a apresentadora ao ser abordada no seu carro em um vídeo que circula nas redes sociais. Veja vídeo:

EXCLUSIVO: Fã de Xuxa bolsonarista se aproxima da apresentadora, mas a Rainha não se contém e contesta: “Uma pessoa que é contra o meu público, isso é me respeitar?”, disse @xuxameneghel. pic.twitter.com/aQ3AabaDwU — Xuxa News (@xuxa_news) April 17, 2022

"Eu falei isso pra alguém? Se alguém falou é porque estão querendo exatamente isso. Eu já vi até em grupos as pessoas falando isso. E eu falei: 'Bom, eu respeito ela, sempre respeitei, e espero que ela respeite minha decisão", justificou a fã.

Xuxa respondeu que apoiar Bolsonaro não era uma decisão e ainda acrescentou que o presidente não respeita o seu público. "Não quero discutir sobre isso, Xuxa. Eu não minto, te respeito pra cacet*", respondeu a fã, que aparentemente já era conhecida pela apresentadora.

"Isso é respeitar?", indagou Xuxa com o vídeo sendo finalizado em seguida ao aparecer uma suposta assessora da apresentadora, além de uma fã argentina interromper avisando que não era necessário filmar aquele momento.

