EUA: Isis Valverde diz que foi barrada em restaurante por usar calça rasgada

Em vídeos publicados no Instagram, a atriz Isis Valverde relata ter sido barrada em um restaurante nos Estados Unidos (EUA) por estar trajada com uma calça larga e rasgada. Segundo ela, o funcionário do restaurante do Beverly Hills Hotel, localizado na cidade californiana de Los Angeles, foi indelicado.

"Ele queria que eu usasse jeans apertado porque sou mulher e não posso usar jeans largo. Estou chocada, não acreditei", afirmou Isis em vídeo. "Cheguei ao restaurante, eu e minhas amigas, o cara olhou nossa roupa e falou que a gente não podia entrar, porque estava de jeans largo e que meu jeans estava rasgado", ela relatou.

Isis Valverde foi a Los Angeles depois de comparecer ao festival Coachella, que ocorre na Califórnia. Ela diz que já tinha ido ao restaurante, mas que, dessa vez, estava acompanhada de amigas. A atriz marcou o perfil do hotel nos posts, mas eles não se pronunciaram até a postagem desta matéria.



"Acho que porque estava com boné, esse estilo mais assim, não estava de salto alto, calça apertada ou vestido de gala, a mulher não deixou a gente entrar, o cara não deixou a gente entrar. Foi super grosseiro, a gente morrendo de fome, acabou de chegar de viagem, foi horrível, me senti péssima", comentou.

