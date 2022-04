Atriz de "Euphoria" diz que religião influenciou interesse por pornografia

Chloe Cherry, que participou da segunda temporada de “Euphoria”, iniciou sua carreira na indústria pornográfica. Aos 24 anos, ela esteve em mais de 100 filmes voltados para adultos e reúne milhões de seguidores em sua página oficial em site de conteúdos pornôs.

Em recente entrevista para o podcast “The Viall Files”, a atriz explica que seu interesse pela mercado surgiu por causa das restrições que viveu durante sua criação religiosa.

“Eu acho que muito disso tem a ver com o lugar de onde sou, chamado Amish (grupo religioso dos Estados Unidos que é conhecido por suas tradições conservadoras). As pessoas eram muito religiosas e era muito comum não fazer sexo até o casamento. As pessoas simplesmente odiavam sexo e achavam que ninguém tinha sexo casual”, lembra.

De acordo com ela, essa situação mexeu com sua cabeça. “Eu tinha essa sensação de que sexo era incrível e todos nós gostamos. Comecei a assistir muito pornô quando era mais nova porque eu queria ver um mundo onde as pessoas realmente gostavam de fazer sexo e admitiam que o sexo era bom e queriam fazê-lo. Desde que seja feito com segurança, está tudo bem”, diz.

Chloe Cherry ressalta que, se não tivesse sido privada desses assuntos, talvez seu interesse fosse menor. “Sinto que talvez eu não tivesse gostado de sexo se as pessoas não fossem tão anti-sexo. Isso é o que nos ensinaram na escola: a abstinência é a chave. Eu tinha essas ideias estranhas sobre sexo. Se você disser às pessoas que elas nunca podem fazer isso, isso mexe com elas”, continua.

Segundo a atriz, seus pais não aceitaram sua profissão no início. Por isso, começou a receber apoio de seus colegas de trabalho. “Você acha que a sociedade é malvada com as profissionais do sexo, mas, às vezes, sua própria família é muito pior”, reflete.

Chloe Cherry ficou conhecida nos últimos meses por interpretar Fay, uma personagem de “Euphoria”. A série original da HBO mostra a trajetória de um grupo de adolescentes que enfrenta diferentes situações, como o vício em drogas e a busca pela identidade.



