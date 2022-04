Durante a missa de abertura do Oitavário da Festa da Penha 2022, no último domingo, 17, os devotos que acompanhavam a celebração foram surpreendidos por um momento para lá de engraçado. O técnico de som se confundiu ao colocar a música pedida pelo padre e acabou tocando um reggae na homilia. O caso ocorreu em Vila Velha, na Grande Vitória.

O vigário provincial, Gustavo Medella, estava fazendo sua homilia e pediu para que os fiéis prestassem atenção na letra da música que seria tocada com a ajuda do técnico de som Vanderley.

"E agora eu combinei com o Vanderley que está tomando conta do som, pra ele colocar o trecho de uma música, e eu pediria a você que prestasse bastante atenção nessa letra que nós vamos ouvir agora", disse o padre.

Contudo, o homem se atrapalhou e colocou um reggae, o que arrancou risos dos fiéis que estavam participando da celebração religiosa. Ao perceber o erro, o sacerdote interrompeu o momento. "Vanderley, não era essa música, não. Mudou aí o repertório", falou em um tom engraçado.

A confusão gerou uma situação engraçada e o público começou a rir da que havia acontecido. O padre tinha a intenção de colocar a música "laços", de Nando Reis e Ana Vilela, e promover um momento reflexivo, já que a composição fala sobre empatia.

"Quem cuida com carinho de outra pessoa, se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade se doa simplesmente por humanidade. Se coloca no lugar do outro, sente empatia", diz a letra.



No entanto, Vanderley colocou "Sensimillia", do cantor Collie Buddz. A festa da penha, que é o maior evento religioso do Espírito Santo, voltou a ter público presencial depois de dois anos.

Veja vídeo:

Técnico de som erra música durante missa e provoca risadas de fiéis; veja vídeo: https://t.co/SM5TIHE2XB pic.twitter.com/3ubHiERhHa — O POVO (@opovo) April 19, 2022

