Anitta leva funk, reggaeton e pop a sua estreia no festival Coachella

A cantora fez sua estreia no festival norte-americano na última sexta-feira, 15 de abril, e fará outra apresentação no próximo fim de semana

Em cima de uma moto, vestindo as cores do Brasil, com cenário ao fundo remetendo às favelas, Anitta iniciou sua chegada ao Coachella, um dos festivais mais importantes do mundo, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos. A cantora se apresentou nessa sexta-feira, 15, e retorna ao palco no próximo fim de semana, dia 22.

A primeira música a ser apresentada ao público foi "Onda Diferente", ao lado de Snoop Dogg. Na performance, os vocais de Ludmilla permaneceram na canção, apesar do conflito que há anos se desenrola entre as duas. Teve também "Me Gusta", "Faking Love", com direito a participação ao vivo de Saweetie, "Sua Cara", "Sin Miedo" e "Machika".

Não faltou "El Paso de Anitta", coreografia que faz parte de "Envolver", a primeira música de uma brasileira a alcançar o topo do Spotify. A música "Downtown", sucesso do projeto musical "Checkmate", lançado em 2018, também foi apresentada. "Girl From Rio" e "Boys Don't Cry", que pertencem ao novo álbum da artista, intitulado "Versions of Me", também foram cantadas no festival.

Além disso, Anitta cumpriu o que sempre afirmava ser seu objetivo: levar o funk ao mundo. O público do Coachella conferiu a cantora performar "Bum Bum Tam Tam", "Vai Malandra", "Movimento da Sanfoninha", entre outros sucessos de outros artistas nacionais.

Confira os principais momentos:

Só a Anitta pra fazer o Snoop Dog rebolar ao som de “Onda Diferente” #ANICHELLA pic.twitter.com/Q2w1jqGZ0Q — Conceito Anitta #ANICHELLA (@conceitoanitta) April 16, 2022

A Anitta não meteu um baile funk em um dos maiores festivais internacional do mundo não né? ELA É A MAIOR! #ANICHELLA pic.twitter.com/snzMqrXEvT — DG (@Bolniter) April 16, 2022

#ANICHELLA SIMPLESMENTE ANITTA MOSTRANDO P GRINGO OQ É UM FUNK DE VERDADE. QUE SHOW !!

pic.twitter.com/ynL5xul8F7 — Drii (@ninadrii) April 16, 2022

POR FAVOR BRASIL, vamo abrir o olho e valorizar o que é nosso?! Você é gigante Anitta. Obrigado #Coachella #Anitta #ANICHELLA pic.twitter.com/4OHirytWTi — axeZ #ANICHELLA (@littlefloweerx) April 16, 2022

