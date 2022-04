Ditadura: Livro "Cartas da Juventude" reúne correspondências de jovens

Na ditadura militar brasileira (1964 - 1985), seis jovens e amigos trocaram cartas para falar sobre muitas questões que vivenciavam naquela época. Eles falavam sobre descobertas, interesses, decisões e angústias. Esses textos foram guardados pelo médico e poeta cratense Assis Lima durante décadas e, agora, serão lançados no livro “Cartas da Juventude”.

Os escritos são dos amigos: Tiago Araripe, cantor e compositor cratense; Flamínio Araripe, jornalista cratense; Emerson Monteiro, advogado e escritor, natural de Lavras da Mangabeira; Eugênio Gomez, médico e músico; José Esmeraldo Gonçalves, jornalista cratense; e Pedro de Lima, arquiteto e escritor maranhense.

As cartas registram a memória e resgatam os sentimentos do grupo de amigos em um período conturbado da história política e social do Brasil. Eles abordam suas perspectivas sobre a cultura, principalmente, a música, o cinema e a literatura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O livro ganhará evento de lançamento no sábado, 23 de abril, no foyer Izaíra Silvino, no Theatro José de Alencar. Na data, haverá pocket-show de Tiago Araripe. A entrada será gratuita.

A obra pode ser adquirida no site da editora Confraria do Vento ou por meio de contato com Assis Lima. O preço é de R$67.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto XXII Edital Ceará Junino para Quadrilhas Juninas abre inscrições

"Medida Provisória": filme de Lázaro Ramos estreia nos cinemas de Fortaleza

Lançamento de “Cartas para a Juventude”

Quando: sábado, 23 de abril, às 17 horas

Onde: no foyer Izaíra Silvino, no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Livro: no site Confraria do Vento ou por meio do e-mail [email protected]

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags