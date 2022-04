Casimiro fecha parceria para transmitir 19 jogos do Brasileirão 2022

Com mais de 2 milhões de seguidores, o streamer irá transmitir os jogos do Athletico-PR na Arena da Baixada, através de sua conta na Twitch. Duelos com Ceará e Fortaleza terão exibição

O Campeonato Brasileiro de 2022 ganhará mais um canal de transmissão a partir deste domingo, 17. O streamer Casimiro anunciou nessa sexta-feira, 15, uma parceria com o Athletico-PR para transmitir todos os jogos do time paranense como mandante, na Arena da Baixada. As partidas serão exibidas através da conta na Twitch, plataforma de vídeo ao vivo, do streamer. Serão 19 partidas, iniciando neste domingo com o confronto do Furacão com Atlético-MG.

O jornalista e comentarista esportivo e de entretenimento possui mais de 2 milhões de seguidores na rede social, sendo um dos fenômenos da internet brasileira na atualidade. "Iremos transmitir todos os jogos na casa do Athletico-PR com a transmissão daquele jeito que você já conhece! Ou seja: todos os times vão passar pela nossa telinha", escreveu no Twitter. Assim, o streamer comandará a transmissão das partidas de Ceará e Fortaleza contra o Furacão na Arena da Baixada.

Esta não é a primeira vez que Casimiro exibe um torneio de futebol. O streamer já transmitiu o Campeonato Carioca, chegando a gravar in loco a final do Campeonato Cstadual.

Para assistir a transmissão do Campeonato Brasileiro no canal do "Casimito" é necessário estar inscrito, o que exige o pagamento de uma taxa. "Lembrando que a transmissão é fechada para inscritos! Não é uma escolha nossa, antes das criticas hahahahaha. Isso acontece porque o direito que adquirimos é o de pay per view", explicou.

Casimiro ficou conhecido por realizar lives diárias em 2021 e criar conteúdo digital sobre futebol. Em janeiro de 2022, o streamer bateu o recorde de espectadores simultâneos da Twitch no Brasil, com mais de 545 mil pessoas acompanhando sua reação ao primeiro episódio da série "Neymar - O Caos Perfeito" da Netflix.

Confira o anúncio:

Eu falei que não ia parar no Estadual!



O @Brasileirao TEM UMA NOVA CASA! https://t.co/dSJ8ta1pb8 pic.twitter.com/QlfeYaHsss — caze (@Casimiro) April 16, 2022

